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Farkındalık günü

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ‘İntiharı Önleme Günü’ kapsamında farkındalık çalışması yapıldı

14 Eylül 2021 Salı 00:46
Farkındalık günü

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü İntihar Önleme Farkındalık Kurulu, Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ruh Sağlığı Birimi koordinatörlüğünde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Parlak başkanlığında toplandı. Toplantıya, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan  Ertürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Yönetim Memuru Osman Gönülal, Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Birimi Memuru Songül Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Kayaalp, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Zekai Doğanay, İl Jandarma Komutanlığından Asteğmen Ali Emir Büyükdoğan, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Psikolojik Danışman Merve Karakurt, Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs, Uzman Filiz Kabayel katıldı. Yozgat İntihar Risk Haritası değerlendirildi, İl Eylem Planı Oluşturuldu. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, İntiharı Önleme Günü kapsamında eğitim çalışması da yaptı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs tarafından Sağlık Müdürlüğü personeline ‘İntiharı Önlemede Sağlık Çalışanların rolü’ konulu eğitim verdi. Örs katılımcılara, ‘İntiharı önleme, müdahale ve yöntemler’ hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Günü
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