Farkındalık günü

Yapılan yazılı açıklamada, ‘’Artritin (arthritis) kelime anlamı eklemdeki yangılı durumudur. Latince de ‘Arth’ eklem, ‘itis’ yangı anlamına gelmektedir. Artrit; yangı, ağrı, sertlik, kızarıklık ve şişliği bir arada bulunduran tıbbi bir terimdir’’ denildi. Artrit rahatsızlığının, çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan insanı etkileyebildiği kaydedildi. Yaşla birlikte artritin görülme sıklığının da arttığına vurgu yapılan açıklamada, ‘’Her beş 5 hastadan yaklaşık 3'ü 65 yaşın altındadır. Artrit, halk arasında ‘kireçlenme’ olarak da bilinir. En sık başparmak tabanındaki eklemi, parmakların uç ve/veya orta eklemlerini, kalçalar, dizler ve ayak başparmağı tabanındaki eklemleri etkiler. Tutukluk, ağrı, şişme ve eklem hareketlerinin kısıtlaması şeklinde görülür’’ ifadelerine yer verildi.