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Farkındalık Eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘İntiharı önleme farkındalık eğitimi’ çalışmalarına başlanıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 03:55
Farkındalık Eğitimi

 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından İntihar durumunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, yönetimi hakkında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma personelinin farkındalığını artırması amacıyla eğitim çalışması planladı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şubesi Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonu ile ilk farkındalık eğitimi Emniyet mensuplarına yönelik yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Öğretim Üyesi Doktor Yunus Hacımusalar tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline eğitim verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Eğitimi
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