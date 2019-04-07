FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Hafta sonunda gerçekleştirilen farkındalık çalışması ilgi gördü. Dernek Başkanı Meltem Yılmaz, ‘’Bazen dünya durur. Canla başla çalışan ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Bize destek veren tüm dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz’’ diyerek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, Novada Alışveriş Merkezi’nde saat 13.30-17.00 arası açtıkları stantta kan şeker ölçümü yaptıklarını, her gün kan şeker ölçümünü 8-9 kez yapan diyabetlilerin parmak uçlarındaki hissettiği acının paylaşımında bulunulmasını sağladıklarını anlattı. Yılmaz, halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak bilinen Diyabetin, yapılan ölçümlerle belirlenip, yapılacak diyet ve spor yapılarak önüne geçilebileceğini, bu nedenle erken teşhisin önemli olduğuna vurgu yaptı.

