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Evde Sağlık hizmeti konuşuldu

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:32
Evde Sağlık hizmeti konuşuldu

Toplantıya, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. 45 günde bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Zafer Akdeniz, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Uzman Sebiha Öcal, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu katıldı. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2021 yılı Temmuz ayı Yozgat İl geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı, uygulamaya geçilecek kararlar alındı. 

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Evde Sağlık Hizmeti Konuşuldu
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