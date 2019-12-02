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Evde sağlık hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında 45 günde bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’ toplantısı yapıldı.

Evde sağlık hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında 45 günde bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’ toplantısı yapıldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Evde sağlık hizmeti

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında görev yapan Eczacı Uzman Pembe Sevilay Lekesiz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2019 yılı Yozgat İl Geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Halk Sağlığı Başkan Yardımcı Dr. Elif Bilge Özkan, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığından Şube Müdürleri ve ilgili personel katıldı. Toplantıda uygulamaya geçilecek kararlar da alındı.

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Evde Sağlık Hizmeti
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