Evde sağlık hizmeti

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında görev yapan Eczacı Uzman Pembe Sevilay Lekesiz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2019 yılı Yozgat İl Geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Halk Sağlığı Başkan Yardımcı Dr. Elif Bilge Özkan, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığından Şube Müdürleri ve ilgili personel katıldı. Toplantıda uygulamaya geçilecek kararlar da alındı.