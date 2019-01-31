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Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ile ilgili toplantıda, çalışmalar değerlendirildi.

Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ile ilgili toplantıda, çalışmalar değerlendirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Evde Sağlık Hizmeti

Toplantı, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Kamu Hastaneleri Başkanlığı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, Halk Sağlığı Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı temsilcileri katıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlu hekimi Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, sunum eşliğinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi işleyişi, mevcut durumu, görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Yılda iki defa olmak üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile il düzeyinde evde sağlık birincil ve diğer paydaşların katılımlarıyla çalıştay düzenleneceği kaydedildi. Evde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonlarının aksatılmadan yürütülmesinin sağlanacağı bildirildi. 

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