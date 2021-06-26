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Evde sağlık hizmeti değerlendirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetleri koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:42
Evde sağlık hizmeti değerlendirildi

Toplantıya, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. 45 günde bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan,  Uzman Sebiha Öcal, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı temsilcileri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu katıldı. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2021 yılı Mayıs ayı Yozgat İl geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı, uygulamaya geçilecek kararlar alındı. 

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Evde Sağlık Hizmeti Değerlendirildi
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