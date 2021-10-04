Evde sağlık hizmeti

Toplantıya, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. 45 günde bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Uzman Emre Oktay, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı temsilcileri katıldı. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri 2021 yılı Ağustos ayı Yozgat İl geneli verileri açıklandı. Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı, uygulamaya geçilecek kararlar alındı.