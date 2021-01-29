Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1498
ALTIN
436.549
DOLAR
7.3520
STERLİN
10.0987
EURO
8.9119

Evde sağlık hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık ve sosyal hizmet konularının genel değerlendirilmesi yapıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 00:20
Evde sağlık hizmeti

‘Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Değerlendirme Komisyonu’ toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. Yılda iki kez düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’ toplantısı, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. Yozgat İl geneli 2020 yılı 12 aylık veriler de açıklandı. Yozgat Belediye Başkanlığından Sosyolog Songül Çiftçi, Yozgat İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden Şube Müdürü Salih Koçak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Aslan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uzman Burak Duvan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Yunus Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda uygulamaya geçirilecek kararlar alındı.

Anahtar Kelimeler:
Evde Sağlık Hizmeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Çalışanlarına Moral
Sağlık Çalışanlarına Moral
Tedavi Müjdesi
Tedavi Müjdesi
Yaşlılar Aşılanıyor
Yaşlılar Aşılanıyor
Denetimden geçirildi
Denetimden geçirildi
Yaşlılara Covid-19 aşısı
Yaşlılara Covid-19 aşısı
Aşılamaya devam
Aşılamaya devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim