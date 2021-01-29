Evde sağlık hizmeti

‘Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Değerlendirme Komisyonu’ toplantısına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. Yılda iki kez düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’ toplantısı, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapıldı. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, Evde Sağlık Hizmetleri iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu. Yozgat İl geneli 2020 yılı 12 aylık veriler de açıklandı. Yozgat Belediye Başkanlığından Sosyolog Songül Çiftçi, Yozgat İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden Şube Müdürü Salih Koçak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Aslan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uzman Burak Duvan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Yunus Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda uygulamaya geçirilecek kararlar alındı.