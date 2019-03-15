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EVDE BAKIM HiZMETiNE DEVAM

SARIKAYA Belediyesi tarafından 2015 yılında alınan ambulans ile sunulmaya başlanılan evde bakim hizmeti aralıksız devam ediyor.

EVDE BAKIM HiZMETiNE DEVAM

SARIKAYA Belediyesi tarafından 2015 yılında alınan ambulans ile sunulmaya başlanılan evde bakim hizmeti aralıksız devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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EVDE BAKIM HiZMETiNE DEVAM

İlçede yaşayan hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Sarıkaya Belediyesi bu sayede günlük ortalama 30 hastaya hizmet vermeye çalışıyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye bünyesine hasta bakım aracını önceki yıllarda aldıklarını, mahallelerde tespit edilen, maddi durumu iyi olmayan, hastaneye veya doktora gitmekte sıkıntı çeken hastaları evlerinde ziyaret edip, hastalara evde sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Hasta bakım aracında belediye bünyesinde çalışan hemşirelerin görev yaptığını, hastalarla ilgilenildiğini kaydeden Başkan Açıkel, “Bu ziyaretlerde hastaların şekeri, tansiyonu haftalık veya aylık rutin bir şekilde ölçülüyor.  Bunların yanı sıra ameliyat sonrası pansuman yapılması gereken hastalarımız var onlara da pansuman hizmeti veriliyor. Hastalarımızın hastaneye veya eczaneye evleri uzak olması durumunda biz evde bakım hizmeti veren aracımızla ayaklarına kadar gidiyoruz. Doktorun vermesi gerekmeyen ağrı kesici ilaçlarını, sargı bezi ve pansuman ilaçlarını da temin ettik. Aracımızın içini hasta nakil aracı gibi yaptırdık. Durumu acil olan hastalarımızı da ilgili kurumlarla iletişime geçerek hastanelere sevkinde yardımcı olmaktayız’’ dedi.
Başkan Açıkel, Sarıkaya Belediyesi Evde Hasta Bakım Birimi’nin 2015 yılının Şubat ayından itibaren hizmet verdiğini de hatırlattı. Açıkel, ‘’Günlük yaklaşık 30 hastaya hizmet vermekteyiz. Buda aylık ortalama 700 hastaya denk gelmektedir. Hastaların şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Hastanın durumuna göre pansumanları yapılıyor. Geçen yıllar içerisinde yaklaşık 2 bin 800-3 bin hemşerimize hizmette bulunuldu’’ diye konuştu.

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