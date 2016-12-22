Ev kazalarından koruyun

Evlerde çocukları bekleyen tehlikeleri önceden bilmek ise bu sonuçları değiştirebiliyor. Acil Servis Sorumlu Hekimi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Serkan Şener, çocukları ev kazalarına karşı koruyacak önerileri ve yapılacak ilk yardım müdahalelerini anlattı.





DÜŞMEMESİ İÇİN YASTIK YETMEZ





Bebeklerin acil servislere yüksek bir yerden veya yataktan düşme vakalarıyla sıklıkla getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Serkan Şener, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Anne, baba veya bakıcı bebeği çoğunlukla yatağın üzerinde uyutuyor ve güvenli olsun ve düşmesin diye yanına yastık koyduğunu söylüyor. Ancak bu doğru bir yöntem değil. Bu noktada bebeğin düşmesini engelleyecek yandan koruyuculu ve korkuluklu bebek yatağı kullanılmalı. Eğer illa yatak dışında bir yerde yatırılması gerekiyorsa bu koltuk değil halı üzeri olmalıdır.” Anne babaları bebeğin alt değişimi esnasında da dikkatli olmaları konusunda uyaran Doç. Dr. Serkan Şener, bebeklerini yerden yüksek bir yere koymamalarını ya da mutlaka yanlarından ayırmamalarını öneriyor.





OCAKTAKİ YEMEKLERE DİKKAT!





Anne ve babaların özellikle ocak üzerinde pişen yemeğin yerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yemek yaparken, herhangi bir şey kaynatırken, dört gözlü ocakların ön kısmı yerine arka gözleri tercih etmeye özen gösterin. Ayrıca yemeğinizi pişirdikten sonra soğuması için ocağın üzerine değil, çocuğun ulaşamayacağı bir yere koyun.





DETERJANLARI ÜST RAFLARA KOYUN





Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kimyasalları orijinal şişeleri dışında su, meyve suyu ve süt gibi sık bilinen tüketilen ürün şişe ve kapları içinde saklamak ve erişilebilir yerde bulundurmak sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de tehlikeli. Bu kimyasalları kazara içilmesi yemek borusunda ameliyatla onarılması gereken ve bazen de geri dönüşümsüz hasarlara yol açabiliyor. Çocuklar özellikle yürümeye başladıktan sonra her şeye daha kolay erişebiliyorlar. Ayrıca meraklı yapılarından dolayı temizlik malzemelerini kurcalayıp kapaklarını nasıl açacağını öğrenebiliyorlar. Doç. Dr. Serkan Şener, o nedenle bu tür sıvıların saklandığı mutfak lavabosu altındaki dolaplardan mutlaka çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca altını çizerek, “Kimyasalları sık kullanılan bir içecek kabının içine koyma alışkanlığından kesinlikle vazgeçilmeli!” diyor.





BANYO PASPASLARI KULLANIN





Banyoda kazaya neden olabilecek noktalar; küvetin içi ve dışındaki ıslak zeminler ile seramik ve fayans kısımlar. Buralardaki kazalardan korunmak için kayganlığı engelleyecek plastik paspaslar ya da kuru tutmayı sağlayacak bez ve havlular kullanmak, çocuk ya da erişkinlerin düşmesine bağlı kafa travmalarını önlemede etkili oluyor. Banyosunda yüksek kenarlıklı küvet kullanan ailelerin de küvetin her iki tarafında da kullanılabilecek seyyar basamaklar veya tutamaçlı güvenlikli basamaklar kullanması öneriliyor.





UFAK CİSİMLERİ ORTADAN KALDIRIN





Çocukların altıncı aydan itibaren başparmağını fonksiyonel olarak kullanmaya başlaması kıskaç hareketiyle ojeleri tutmaya başlaması, kavrama yeteneğini kazanması anlamına geliyor. Kavrama yeteneğinin kazanılması ile çocuk oral dönemde yani yeme içmenin daha ön planda olduğu dönemde her şeyi ağzına götürmek istiyor. Bu noktada evdeki her şeye onun gözüyle bakmaya ve etrafta ufak cisimler bırakmamaya dikkat edilmeli. Bebeklere özel sandalyelerle ve onların içi tarafına yerleştirilmiş yastıklarla etrafı korunaklı oyun parkları oluşturarak onlara güvenli oyun alanları oluşturulabilir.





BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇTIYSA!



