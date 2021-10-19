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Etkinlik yaptılar

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 1-31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler planlandı.

19 Ekim 2021 Salı 00:37
Etkinlik yaptılar

 Şehir Hastanesi ana giriş poliklinik alanında tanıtım standı açıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak tarafından standın açılışı yapıldı, eğitim hemşiresi tarafından da hastalara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak, Yozgat Şehir Hastanesi Meme CA hakkında bilgilendirme yaparak, meme kanserinin tüm dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekti. Ak, ‘’Tanı konulan her 4 kadın kanserinden 1’i meme kanseridir. Tarama programları ile erken evrede yakalanıp tamamen tedavi edilebilme şansı olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde henüz halen hastaların yüzde 41.2’isi lokal ileri, yüzde 11’i ileri evrede tespit ediliyor’’ dedi. Ak, tanı sonrası uygun tedavi seçimleriyle tam iyileşmelerin olabildiği bu hastalıkta erken tanı için 40 yaşından sonra tüm kadınların rutin meme muayenesi ve mamografi tetkiklerini KETEM’lerde yaptırmasını önerdi. Ak, ‘’Ailesinde meme kanseri olan kişilerde tarama programları daha erken ve daha sık planlanır. Ayrıca nadir de olsa meme kanserinin erkeklerde de görülebilen bir hastalık olduğunu bu meme kanseri farkındalık ayında hatırlatmakta fayda var. Erkekler için rutin tarama önerilmese de meme dokusundaki herhangi bir değişimin ihmal edilmemesi önerilir. Obezite, sigara ve alkol kullanımı, düşük fiziksel aktivite, hormon tedavileri meme kanseri gelişimi için risk oluşturan faktörlerdir. Sağlıklı her bireyin kanserden koruyucu yaşam değişikliklerini yaparak hastalık oluşmadan önlemlerini alması gerekmektedir. Kansersiz bir yaşam için, halkımızı meme kanseri konusunda bilinçlenmeye davet ediyoruz’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan•

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