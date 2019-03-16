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Etkili iletişim eğitimine devam

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hasta ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan ‘etkili iletişim’ eğitim çalışmaları devam ediyor.

Etkili iletişim eğitimine devam

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hasta ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan ‘etkili iletişim’ eğitim çalışmaları devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Etkili iletişim eğitimine devam

Sağlık Hizmetleri İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından bu kez de hasta hakları birim sorumlularına eğitim verildi. İletişim Uzmanı Yılmaz, iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemine değinerek, katılımcılara iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar, kişiler arası doğru iletişim becerileri konularında bilgilendirdi. Yılmaz, iletişimde duygularımızın, alglarımızın, düşüncelerimizin, ortam gibi birçok etkenin istemesek de yanlış anlaşılmalara neden olabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, amacın iletişim kazalarını en aza indirebilmek olduğunu, bu amaçla eğitim çalışmalarının devam ettirildiğini sözlerine ekledi. 

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