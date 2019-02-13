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Etkili iletişim anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumlarında çalışan personele yönelik ‘etkili iletişim’ konulu eğitim çalışmalarına Sorgun’da devam edildi.

Etkili iletişim anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumlarında çalışan personele yönelik ‘etkili iletişim’ konulu eğitim çalışmalarına Sorgun’da devam edildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
81 Okunma
Etkili iletişim anlatıldı

İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz, sağlık çalışanlarına hasta ve çalışan arasındaki iletişimin önemine değindi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar ve kişiler arası doğru iletişim becerileri konusunda bilgiler verdi. Yılmaz, iletişim problemlerinin arttığına dikkat çekerek, etkili iletişim eğitimlerinin içeriğini daha kapsamlı ve oyunlarla birlikte, ekip ruhunun da ön planda olduğu bir çalışma yaparak, etkin kılmaya çalıştıklarını söyledi. 

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