Etkili iletişim anlatıldı

İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz, sağlık çalışanlarına hasta ve çalışan arasındaki iletişimin önemine değindi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar ve kişiler arası doğru iletişim becerileri konusunda bilgiler verdi. Yılmaz, iletişim problemlerinin arttığına dikkat çekerek, etkili iletişim eğitimlerinin içeriğini daha kapsamlı ve oyunlarla birlikte, ekip ruhunun da ön planda olduğu bir çalışma yaparak, etkin kılmaya çalıştıklarını söyledi.