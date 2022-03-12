Erken teşhis önemli

Kolon Kanseri hakkında vatandaşlara uyarıda bulunan Deveci, “ Önlenebilir kanserler arasında yer alan kolon kanserinin tarama programları sayesinde gerilediği görülüyor” dedi.

ABD’de en sık görülen kanserler arasında 2’nci sıradan 3’üncü sıraya gerilediğini belirten Deveci, “Bu gelişmenin riskli grupların düzenli takibi ve tarama programlarının önemini ortaya koyduğunu belirtmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan yeni gelişmelerin bu anlamda çok önemli olduğunu söylüyor. Kolon kanseri, tarama programlarının hayat kurtardığı kanserlerin başında geliyor. Özellikle ailesinde kanser hikâyesi olanlar için önem daha da artmakta, özellikle genetik testler ve yeni tanı teknolojileri hem hastalar hem de hekimler için son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kolorektal Kanserler (KRK), erken teşhis ile iyileşme oranı yüksek kanser türüdür. Bağırsakların ince bağırsaktan sonraki bölümü kalın bağırsak olarak adlandırılmaktadır. Kolorektal kanserlerin görülme oranı erkeklerde 17’de 1, kadınlarda ise 18’de 1’dir. Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre, ülkemizde bu kanser türleri hem erkeklerde hem de kadınlarda 3’üncü sırada yer almaktadır. Kolorektal kanserlerin yüzde 90‘ı 45 yaş üzerindekilerde, yüzde 10-15 genetiktir ve erken yaşlarda görülebilmektedir. Erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olan kolorektal kanserde tarama programlarının uygulanması ile söz konusu hastalığın morbidite ve mortalitesi üzerinde çok olumlu kazanımlar sağlandığı yapılan birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede tespit etmenin yanı sıra etkin ve basit tedavi yöntemleriyle invazif kanser sıklığı ile buna bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Ülkemizde de Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenerek uygulamaya konulmuştur.50-70 yaş arasındaki kadın ve erkek nüfusa Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak faaliyet göstermekte olan; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’n de gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Genetik danışmanlık sonucunda genetik risk grubuna uymayan kişilerin tarama programlarını sıklaştırmak gerekmemekte, yüksek riskli bulunanlar için tarama sıklığını 10 yıldan 5 yıla düşürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘FARKINDALIKLAR OLUŞTURULUYOR’

Kanser taramalarının en önemli bileşenlerinden biri farkındalık çalışmaları olduğunun altını çizen Deveci, “Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul edilmiş olup bu süre boyunca çeşitli etkinliklerle konuya ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde kolon kanseri taraması 50-70 yaş aralığında her 2 yılda bir yapılmalıdır. 50-70 yaş aralığında iseniz tarama için ketem ve aile hekimlerinize başvurunuz.Erken teşhis hayat kurtarır” dedi.