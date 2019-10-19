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ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi ile Ankara Meme Hastalıkları Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık’ Çalıştayı düzenledi. Meme Kanserinin, 45 yaş üstü kadınlarda en sık görülen hastalık olduğu açıklandı, Meme Kanserine dikkat çekilirken, erken teşhisin hayat kurtardığının altı çizildi.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi ile Ankara Meme Hastalıkları Derneği’nin organizasyonu ile düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık’ Çalıştayı düzenledi. Meme Kanserinin, 45 yaş üstü kadınlarda en sık görülen hastalık olduğu açıklandı, Meme Kanserine dikkat çekilirken, erken teşhisin hayat kurtardığının altı çizildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Meme kanseri tedavisinde farkındalığın ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, meme hastalıklarının, özellikle de meme kanserinin toplumda giderek yaygın hale gelen sağlık sorunlarından olduğunu söyledi. Sevinç, günümüzde meme kanserinin eş ve çocukların bakımını üstlenen, aile birliğinin devamlılığı ve refahından sorumlu olan kadınlar için ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sevinç, "Sağlık profesyonellerinin bu önemli soruna dikkatini çekmek, erken tanı ve tedavi için meme kanseri ile mücadeleyi etkin kılmak amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bizler de bu kapsamda meme kanserine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu da, meme kanserinin 45 yaş üstü kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti. Çiçekçioğlu, “Bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma oranı 8 kadında bir. Bu oldukça büyük bir orandır. O nedenle bu hastalıktan korunma yollarını risk faktörlerini ve en önemlisi de erken farkındalığı, erken teşhisi göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü erken teşhis edildiğinde bu hastalık yüzde 96 oranında tamamen şifa ile sonuçlanabiliyor. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarır. Çünkü biz bu hastalığı önleyemiyoruz. Risk faktörlerini bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız. Erken teşhis edeceğiz. Bizimde çalışmalarımızın temelini erken teşhis üzerine kurgulamamız gerekiyor. Onun için bu çalıştay çok önemli. Aynı zamanda toplumu bilgilendirmek için yapılacak olan bütün seminerler, kamu spotları hepsi çok önemli. Bütün hepsinin de bence erken teşhis üzerine yoğunlaşması gerekiyor” diye konuştu.
Kanuni Sultan Süleyman'ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözleri ile konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, Millet olarak bir şeyleri kaybettikten sonra kıymetini anladığımızı, hastalandıktan sonra sağlığımızın kıymetini bilen bir yapıya sahip olduğumuza dikkat çekti. Karadağ, ‘’Yaşlanırız, yaşlandıktan sonra da gençliğimizin kıymetini biliriz. Toplumumuzda kaderci bir anlayış olduğu için bir gelenek, bir alışkanlık haline geldi, genel bir kontrolden geçmeyi pek istemeyiz. Ne zaman bir hastalıkla yüz yüze kalırız, ondan sonra çareler aramaya çalışırız. Bu açıdan Üniversitemizin yapmış olduğu bu çalıştay çok anlamlı ve değerli. Tabi bu hastalığın özelinde biraz mahremiyeti bozması dolayısıyla toplumumuzda hep gizlenmiş, bu hastalıklarla ilgili tedavi yolları ya da öncelikli olarak zamanında müdahale ile ilgili bir çok şeyden de kaçınılmıştır. Ama görünen o ki, Dünyada ve Türkiye’de artık meme ile ilgili farkındalık çalıştayları düzenlenmekte ve özellikle bayanlarımız bilinçlendirilmektedir. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla Yozgat Bozok Üniversitesi olarak böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmakta anlamlı ve değerli. Bu çalıştayla farkındalık çok üst düzeye çıkacak. Erken teşhisle birçok hastalığın önüne geçmiş olacağız’’ ifadelerini kullandı. Program, çalıştayın düzenlemesine katkı sağlayanlara plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

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