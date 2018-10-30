Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
218.962
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1058
EURO
6.3486

Ergoterapi Odası yol gösteriyor

YOZGAT Şehir Hastanesi Ergoterapi Odası, her yaştaki insana yol gösterip, daha aktif alanlara yönlendiriyor.

Ergoterapi Odası yol gösteriyor

YOZGAT Şehir Hastanesi Ergoterapi Odası, her yaştaki insana yol gösterip, daha aktif alanlara yönlendiriyor.

30 Ekim 2018 Salı 07:25
8 Okunma
Ergoterapi Odası yol gösteriyor

Ergoterapinin temel amacının kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak olduğu belirtildi. Ergoterapistlerin, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenledikleri kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Ergoterapi Odası’nda uzmanlar tarafından, bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışarak, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi konularında destek vermeye devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ergoterapi Odası Yol Gösteriyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular
İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular
KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK
KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK
Hasta hakları günüHasta hakları günü
Hasta hakları günüHasta hakları günü
Hastane yönetimi fuara katıldı
Hastane yönetimi fuara katıldı
Doktor atandı
Doktor atandı
Hekime karşı şiddet kınandı
Hekime karşı şiddet kınandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim