Ergoterapi Odası yol gösteriyor

Ergoterapinin temel amacının kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak olduğu belirtildi. Ergoterapistlerin, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek, aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenledikleri kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Ergoterapi Odası’nda uzmanlar tarafından, bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışarak, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi konularında destek vermeye devam ettiği kaydedildi.