Engelsiz Hastane

Engelsiz, kolay erişebilir ilkesiyle hizmet verecek olan hastanelerde yapılan uygulamaların uygulanabilirliği kontrol edildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, hastanelerde engelli bireyler için düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Şahin, yaya ve taşıt yolları ayrı düzenlenip, otoparkın yüzde 5’inin engelli bireyler için ayrıldığını bildirdi. Şahin, ‘’Bahçe girişinde görme engelliler için kabartmalı hastane yerleşkesi haritası, hastane bahçesinden hastane girişine kadar hissedilebilir yol, asansörlerde sesli ve görsel uyarı sistemleri, tüm merdivenler aynı genişlik ve yüksekliğe sahip, ayrıca hastanelerde engelli vatandaşlar geldiğinde görevli personeller de bulunuyor. Kalite standartlarına göre de çalışmalar devam ediyor’’ dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, hastaneye gelen engelli vatandaşların diğer vatandaşlar gibi faydalanabilmelerini sağlamak adına, çeşitli düzenlemeleri yapmak yasal sorumluluk olduğunun da altını çizdi. Şahin, ‘’Müdürlüğümüz birim sorumlularıyla engelli bireylerimizin yaşayabileceği sorunları en aza indirebilmek için hastanelerimize giderek değerinde değerlendirme yaptık. Şikâyetsiz, kuyruksuz, kolay ulaşılabilir, engelsiz hastaneler için elimizden geleni yapıyor, gece gündüz çalışıyoruz “ diye konuştu.