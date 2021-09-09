En önemli kriter aşı

Kaymakam Fatih Topuz, aşı standını ziyaret ederek aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Topuz, salgınla mücadele kapsamında devletin tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiğini ve mücadelede en önemli kriter olan aşı sürecinin ilçede hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Fatih Topuz, ‘’İlçemiz sağlık kuruluşlarında Covid19 aşı çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülürken ilçe merkezimizde de aşı noktası oluşturuldu. Oluşturulan aşı noktasında vatandaşlarımıza randevusuz aşı hizmeti verilmektedir. Sevdiklerimiz ve ülkemiz için zamanında aşılarımızı yaptıralım” dedi.