Ankara’da ‘6. Emzirme Haftası’ ile ilgili sempozyum ve ‘Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Altın İl Töreni’ yapıldı. Bu törenlere, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birim sorumlusu Uzman Rivahi Kalay katıldı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütüldüğü hatırlatıldı. Program neticesinde ülkemizdeki doğumların büyük çoğunluğunun ‘Bebek Dostu’ hastanelerde gerçekleştiği, bebeklerin hayata daha sağlıklı başladıklarını kaydedildi. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek, emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında ‘Emzirme Haftası’ etkinliklerinin yapıldığı bildirildi.