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EMZiRME HAFTASI

Anne-Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:00
EMZiRME HAFTASI

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yozgat Şehir Hastanesi’nin Anne-Bebek Dostu Hastane unvanına sahip olduğu hatırlatıldı. Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve beraberindeki çalışanlar ile birlikte çalışanlara, doğum yapan annelere, anne adaylarına günün anlam ve önemine binaen ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Kadın Hastalıkları ve LDRP Ünitesinde yatan hastalara lohusa şerbeti ikram edildi. Yaşamlarının ilk altı ayında bebeklere sunabilecek en ideal besin maddesinin sadece anne sütü olduğu hatırlatılması da yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için şart koştuğu, her yıl ekim ayının ilk haftasını ‘Dünya Emzirme Haftası’ olarak kutlandığı kaydedildi. Yaşamlarının ilk altı ayında bebeklere sunabilecek en ideal besin maddesinin sadece anne sütü olduğunun altı çizilerek, ‘’Altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin iki yaşına kadar sürdürülmesi ayrı bir önem taşır. Çünkü büyüme ve gelişmelerinin çok hızlı olduğu bu iki yıllık süre zarfında onları emzirmek, sadece o andaki değil ileri yıllardaki fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da olumlu yönde etkiler. Anneler emzirerek kendi sağlıklarına da katkıda bulundukları gibi bebekleri içinde ekonomik, hijyenik, zahmetsiz bir besleme şansı yakalarlar’’ denildi. Anne sütünün erken kesilmesinin veya erken dönemde ek besinler verilmesinin sık rastlanan nedenlerinin, annelerin emzirmede güçlüklerle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilememeleri veya sütünün yetersiz olduğunu düşünmelerinden kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Emzirme konusunda annelerin desteklenmeye ihtiyaçlarının bulunduğu aktarılarak, ‘’Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları ve bütün sağlık personelinin çabalarıyla ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü verme ve emzirme oranları giderek artmaktadır. Bebekler hiçbir kısıtlama yapılmaksızın her istediklerinde emzirilmelidirler. Anne sütünün bol ve devamlı olması için bu önemlidir. Bu nedenle anne ve bebeğin 24 saat bir arada olması sağlanmalıdır’’ ifadelerine yer verildi. •HABER MERKEZİ•

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