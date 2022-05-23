Elleriniz titriyorsa dikkat!

El titremesi olan vatandaşların Nöroloji uzmanlarına gözükmesi gerektiğini belirten Şahin, Parkinson belirtisi olacağını ifade etti. Parkinson, hareket bozuklukları rahatsızlıkları arasında en çok bilinen, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen bir hastalık olduğunu bildiren Şahin , hastalığın nedeninin tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin etki olduğu söyledi. Şahin, hastalığın genç yaşta görülmesi durumunda genetik faktörler öne çıktığını belirterek , parkinsonun ortaya çıkış nedenleri hakkında şu bilgileri verdi: “Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucunda ortaya çıkmaktadır. En sık görülen belirti ise ellerdeki titremedir. Kırsal alanda yaşamak, kuyu suyu içmek ve tarım ilaçlarına maruz kalmanın parkinsonun çevresel faktörleri arasında yer alıyor.”

Parkinson hastalığının sıklıkla bir elde titreme ile başladığını stresin belirtilerin belirginleşmesine neden olduğunu vurgulayan Şahin, parkinson belirtileri hakkında şu bilgileri paylaştı: “İlk belirti olan bir eldeki titremeye, aynı elin hareketlerinde yavaşlama ve kas sertliği eklenir. Daha sonra aynı taraftaki bacakta benzer belirtiler görülür. Devamında karşı el ve bacakta da titreme görülebilir. Yüz mimik kaslarının hareketlerinde yavaşlama, yüzde donukluk hastalığın belirtileri arasındadır. Hasta yürürken ayağında takılma ve sürünme hissinden yakınabilir, konuşmada yavaşlama ortaya çıkabilir ve bazı hastaların yazısı günden güne bozulur.”

PARKİNSON, DUYGU DEĞİŞİMLERİNE NEDEN OLABİLİR

Hastalığın, günlük hayatı olumsuz etkileyen çok sayıda belirtisi olabileceğine dikkat çeken Şahin, ağızda salya akması, yürürken aniden hareketsiz kalma, konuşmanın aniden durması, koku duyusunun azalması, istem dışı kasılmalar, kan basıncı değişiklikleri gibi durumların Parkinson hastalığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Parkinsonun fiziki değişiklikler dışında da belirti verebileceğini söyleyen Şahin, “Parkinson hastalarında duygu değişimleri yaşanabilir, canlı rüyalar ve kabuslar görebilirler” açıklamasında bulundu. Şahin, kullanılan bazı ilaçların, Parkinson hastalığına benzer belirtilere neden olabileceğini söyledi. Şahin, “Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve kalp hastalığı tedavisinde ve bulantı-kusma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar parkinson hastalığına benzer tabloya yol açabilirler. Bu ilaçlar kesildiğinde belirtiler hızla düzelir” bilgisini paylaştı. Dopaminin hareketlerin kontrolünde rol oynayan kimyasal bir madde olduğunu ifade eden Şahin, parkinson hastalığının, dopamin ihtiyacının karşılanmasıyla tedavi edilebildiğini söyledi.

Haber Merkezi