Elleriniz cepte yürümeyin!

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Kış mevsimi ile birlikte soğuyan hava ve bozulan zemin şartları nedeni ile birtakım ortopedik yaralanmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bozuk zeminde denge kaybı ile oluşan düşmeler sonucu yumuşak doku travmaları, bağ yaralanmaları, ilerleyen ciddiyette ise kırıklarla hasta ve vatandaşlarımız bize başvurmak zorunda kalabiliyor” dedi.



Vatandaşların düşmelere karşı birtakım önleyici önlemleri alması gerektiğini söyleyen Karaaslan, “Özellikle buzlu ve yağışlı zemine uygun ayakkabı tercihinde bulunmaları, kaygan zeminde yürüme esnasında vatandaşlarımızın kaybedilen dengeyi hemen sağlayabilmeleri açısından elleri cepte yürümemelerini vurgulamak istiyorum. Biz gördüğümüz yaralanmalar arasında yumuşak doku yaralanmaları gibi acil servise başvurup tedavi olmalarını gerektiren yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Ayrıca çok ciddi cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulan el bileği, ayak bileği ve omurga kırıkları ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı buzlanmaya karşı uyarmak istiyorum.” şeklinde konuştu.