Ekipler Elazığ’da

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, tam donanımlı 112 ambulans ile birlikte sağlık ekipleri bölgede depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
30 Ocak 2020 Perşembe 03:30
YOZGAT UMKE ve 112 ekipleri, geçtiğimiz hafta sonunda Elazığ ve Malatya ilinde meydana gelen, tüm ülkeyi yasa boğan yaşanan deprem felaketi nedeniyle bölgeye sevk edildi.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, tam donanımlı 112 ambulans ile birlikte sağlık ekipleri bölgede depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.