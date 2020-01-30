Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119689
ALTIN
302.691
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7617
EURO
6.5546

Ekipler Elazığ’da

YOZGAT UMKE ve 112 ekipleri, geçtiğimiz hafta sonunda Elazığ ve Malatya ilinde meydana gelen, tüm ülkeyi yasa boğan yaşanan deprem felaketi nedeniyle bölgeye sevk edildi.

Ekipler Elazığ’da

YOZGAT UMKE ve 112 ekipleri, geçtiğimiz hafta sonunda Elazığ ve Malatya ilinde meydana gelen, tüm ülkeyi yasa boğan yaşanan deprem felaketi nedeniyle bölgeye sevk edildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:30
Ekipler Elazığ’da

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, tam donanımlı 112 ambulans ile birlikte sağlık ekipleri bölgede depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Ekipler Elazığ’da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker ve Tuz Kullanımına Düzenleme
Şeker ve Tuz Kullanımına Düzenleme
YOZGAT DA VAR
YOZGAT DA VAR
Sağlıkçılara eğitim verildi
Sağlıkçılara eğitim verildi
Hastalara moral
Hastalara moral
Devlet Hastanesine yeni bölüm
Devlet Hastanesine yeni bölüm
Masa başında tatbikat
Masa başında tatbikat
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim