Eğitimler devam ediyor

Hastaların gereksiz anitibiyotik kullanımının önüne geçmesi için antijen testi yapıldığını belirten Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; “Muayenesi yapıldıktan sonra hızlı tanı testine gerek duyulan hastaların boğazından alınan sürüm örneği teste tabi tutulur. Test pozitif çıkarsa kendisine antibiyotik başlatılır, çıkmazsa başlatılmaz. Basit, hızlı bir test, çok çabuk sonuca ulaşıyoruz.Sonucu 5 dakika sonra alıyoruz. Test negatifse kişide A grubu beta hemolitik streptokok mikrobu yok, pozitif olursa A grubu beta hemolitik streptokok mikrobu var demektir ve hastaya poztif olma durumunda antibiyotik vereceğiz" dedi.
A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS, Streptococcus pyogenes) Nedir ?
Bakteriyel farenjit, tonsillit ve impetigonun en sık etkenidir. Enfeksiyonların sıklığı kış aylarında artar. Bulaş solunum yoluyladır. AGBHS’ye bağlı nekrozitan fasiit ve toksik şok sendromu gibi ciddi enfeksiyonların 1980’lerden itibaren giderek arttığı bildirilmiştir. İnvaziv serotiplerin neden olduğu salgınlar da yine bu tarihlerden itibaren dünyanın tüm coğrafi bölgelerinden bildirilmiştir. AGBHS enfeksiyonlarının sekeli olan akut romatizmal ateş (ARA), farenjit insidansının en yüksek olduğu 5-15 yaş çocuklarda görülür. Diğer bir AGBHS enfeksiyonu sekeli olan akut glomerülonefrit (AGN) ise sıklıkla deri enfeksiyonları sonrasında gelişir.
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