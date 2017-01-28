Eğitimler devam ediyor

Hastaların gereksiz anitibiyotik kullanımının önüne geçmesi için antijen testi yapıldığını belirten Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; “Muayenesi yapıldıktan sonra hızlı tanı testine gerek duyulan hastaların boğazından alınan sürüm örneği teste tabi tutulur. Test pozitif çıkarsa kendisine antibiyotik başlatılır, çıkmazsa başlatılmaz. Basit, hızlı bir test, çok çabuk sonuca ulaşıyoruz.Sonucu 5 dakika sonra alıyoruz. Test negatifse kişide A grubu beta hemolitik streptokok mikrobu yok, pozitif olursa A grubu beta hemolitik streptokok mikrobu var demektir ve hastaya poztif olma durumunda antibiyotik vereceğiz" dedi.





A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS, Streptococcus pyogenes) Nedir ?



