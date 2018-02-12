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Eğitim aldılar, sigara bıraktılar

YOZGAT Sağlık İl Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle ÇEDAŞ çalışanlarına sigara bırakma eğitimi verdi.

Eğitim aldılar, sigara bıraktılar

YOZGAT Sağlık İl Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle ÇEDAŞ çalışanlarına sigara bırakma eğitimi verdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Eğitim aldılar, sigara bıraktılar

Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi personelinden Zübeyde Peker Uyar, ÇEDAŞ çalışanlarına bağımlılık yapan maddeler ve bırakma yöntemlerini anlattı.
Eğitimin ardından ÇEDAŞ çalışanların Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuru yaparak, sigara bırakma kararı aldı.
Eğitime katılan personellerden Fatih Yüce, eğitim sonunda sigarayı bırakma kararı aldığını, 29 yıldır aktif sigara kullandığını, eğitim sonucunda sigaranın zararlarını daha iyi anladığını bildirdi.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada ülkemizde madde bağımlığına başlama yaşının sigara için 10, alkol için 11, uyuşturucu için 12 olduğunu ifade ederek “9 ile 17 yaş arası gençlerimizin yüzde 16’sı sigara, yüzde 11’i alkol, yüzde 2,9’u uyuşturucu kullanmaktadır. Dünyada yaklaşık 184 milyon kişinin madde bağımlısı olduğu bilinmektedir. Buna karşı kurum olarak mücadelemiz sürmektedir” diye konuştu.

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