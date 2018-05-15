Eczacılık Günü kutlandı

Furkan Konya, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Akılcı İlaç Kullanma projesi hakkında da bilgiler verdi. Yozgat Eczacı Odası Başkanı Furkan Konya, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçmek adına projeyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Son yıllarda özellikle bilinçsiz antibiyotik ve antidepresan kullanımının ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Konya, “Akılcı ilaç Kullanımı çerçevesinde Sağlık Bakanlığının bu ilaçların kısıtlamasını, reçetesiz satışının imkansız hale getirilmesini, hekim ve eczacı kontrolünde ilacın doğru zamanda doğru ilaçla tedavinin değer kazanmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Eczacıların yaşadığı sorunları da gündeme taşıyan Furkan Konya, 2002 yılına kadar 7 eczacılık fakültesi bulunduğunu, günümüzde ise bu rakamın 43’e ulaştığını vurgulayarak, “Mezun sayısı da normal olmayan ölçülerde artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.