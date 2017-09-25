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Eczacılar güven tazeledi

YOZGAT 49’uncu Bölge Eczacılar Odası 6’ıncı Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

Eczacılar güven tazeledi

YOZGAT 49’uncu Bölge Eczacılar Odası 6’ıncı Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Eczacılar güven tazeledi

Mevcut Başkan Harun Lekesiz, tek liste ile seçime girerek güven tazeledi. Grand Ser Otel’de yapılan kongreye merkez ve ilçelerdeki eczacılar katıldı. Kongrede, yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının okunmasının ardından denetleme kurulu raporları okunarak, görüşüldü. 
Genel Kurul toplantısına 143 delege katıldı. Harun Lekesiz, seçimde tek listeyle yeniden aday oldu, güven tazeledi.  Yozgat Eczacı Odası Başkanı Harun Lekesiz, dünyada her geçen gün değişen dengelerden bahsetti. Eczacıların kamuoyuna güvenilir ve kaliteli ürünleri sunmak gibi önemli bir görevinin bulunduğuna vurgu yapan Lekesiz, “Bununla birlikte toplum sağlığının ve birey sağlığının korunması için ilacı merkeze koyan ve ilacı önceleyen bir anlayışıyla hizmet çeşitliliği oluşturulmaz. Ülkemizde nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların varlığı ve halkımızın sağlık bilincinin yükselmesi eczacıya olan ihtiyacı artırmaktadır” dedi. 
Eczanelerin bazı hastalıkların erken tanısının yapılabileceği ve hastaların tedavilerinin takip edilebileceği merkezler haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Lekesiz, “Eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu olduğu hukuki alanda da geçerlilik kazanmalıdır. Bu düzenlemeler yapılıncaya mevcut yasalar içerisinde farmasötik bakım hizmetlerini eczanelerimizde vermek suretiyle bir fiili durum oluşturmak daha hızlı yol almamıza katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Yönetim Bu hafta içerisinde toplanarak görev dağılımı yapacak.
 

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