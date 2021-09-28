Eczacılar gününü kutladılar

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ilk olarak Eczacılar Odası Başkanı Furkan Konya’ya ziyarette bulunup, Dünya Eczacılar Gününü tebrik etti. Yozgat il merkezinde bulunan eczaneleri ziyaret ederek günleri kutlayan İl Başkanı Başer, ‘’Özellikle Pandemi sebebi ile zor şartlarda görev yapan eczacılarımızın bu özel günde yanlarında bulunarak günleri kutlayalım istedik, hepsini ziyaret edip, günlerini kutlarken sohbet etme imkanı da bulduk’’ dedi. •Yasin Nazım Kayhan•