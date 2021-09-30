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Eczacılar gününü kutladılar

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan ve hastane yönetimi, hastane eczanesini ziyaret ederek eczacıların ‘Dünya Eczacılar Günü’nü kutladı.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:54
Eczacılar gününü kutladılar

 Baş eczacı Furkan Erciyas ve diğer eczacılar ile pasta kesen Başhekim Mustafa Kozan, ‘’Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak eczacılarımızla işbirliği çerçevesinde en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduk. Eczacılık sağlık meslekleri arasında ayrı değeri olan çok eski bir geçmişe sahip mesleklerimizdendir. Eczacılarımızın mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve ilaçların hastalarımıza ulaştırılması sürecine kadar her safhada birçok düzenleme yaptık yapmaya da devam ediyoruz’’ dedi.

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