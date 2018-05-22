Ebelerin günü

Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleğine daha fazla dikkat çekmek, anne-çocuk sağlığı, doğum öncesi, doğum sonrası anne, bebek bakım hizmetleri, anne, bebekle ilgili koruyucu tedbirler gibi konularda toplumu bilinçlendirmek amacına yönelik etkinlik ilgi gördü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sevinç Polat, ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu belirterek, insanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verildiğini hatırlattı. Polat, tüm dünyada anne, çocuk ve aile sağlığının yükseltilmesi amacıyla çalışan Uluslararası Ebelik Konfederasyonu’nun, 2018 yılı Dünya Ebeler günü temasını ‘Ebe Liderliğinde Kaliteli Bakım’ olarak belirlediğini belirterek, ebelik hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Polat, ‘’Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, bu yıl Ebelik Bölümünü aktif hale getirerek ilk öğrencilerimizi almanın ve ebeler gününü sizlerle birlikte kutluyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun da, ‘’Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlıktır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını bir kez daha kutluyor, ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.