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Ebelere yönelik eğitim protokolü

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanlığı ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü arasında ‘Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesinde Güncel Yaklaşımlar Eğitim Faaliyeti’ konulu işbirliği protokolü imzalandı.

Ebelere yönelik eğitim protokolü

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanlığı ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü arasında ‘Ebelere Yönelik Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesinde Güncel Yaklaşımlar Eğitim Faaliyeti’ konulu işbirliği protokolü imzalandı.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Ebelere yönelik eğitim protokolü

Varılan mutabakat sonunda hazırlanan protokole, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin imza attı. Protokol çerçevesinde, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğumlarda daha etkin rol almaları, normal doğumun yaygınlaştırılması amaçlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyeleri tarafından Yozgat’ta görev yapan ebelere yönelik eğitim programının düzenlenmesi öngörüldü. Rektör Karadağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi özelinde ildeki en önemli paydaşlarının Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü olduğunu belirterek, yapılan işbirliği ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, imzalan protokol ile sağlık çalışanlarının vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin olması adına imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Protokol imza töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Höbek Akarsu, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Kamu Hastaneleri Kurumu Şube Müdürü Ümit Dikkaya da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ebelere Yönelik Eğitim Protokolü
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