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Ebelere eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

Ebelere eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Ebelere eğitim

Sağlık Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında ‘Ebeler için güncel yaklaşımlarla doğuma bakışı eğitim’ protokolü imzalandı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü tesislerinde ebelere yönelik 5’er günlük periyotlar halinde 3 tur olarak eğitimler verildi. Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, eğitimlere konuşmacı olarak katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Höbek Akarsu, katılımcılara eğitim verilmeye başlanıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Ebelere Eğitim
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