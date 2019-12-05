Ebelere eğitim

Sağlık Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında ‘Ebeler için güncel yaklaşımlarla doğuma bakışı eğitim’ protokolü imzalandı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü tesislerinde ebelere yönelik 5’er günlük periyotlar halinde 3 tur olarak eğitimler verildi. Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, eğitimlere konuşmacı olarak katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Höbek Akarsu, katılımcılara eğitim verilmeye başlanıldı.