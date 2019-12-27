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EBELER BELGELENDİ

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, doğum hizmeti sunan hastanelerde görev yapan ebelere yönelik düzenlediği eğitim çalışmalarını tamamladı.

EBELER BELGELENDİ

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, doğum hizmeti sunan hastanelerde görev yapan ebelere yönelik düzenlediği eğitim çalışmalarını tamamladı.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
EBELER BELGELENDİ

Ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi, sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması amacıyla, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi ile eğitim protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından Yozgat Şehir Hastanesi’nde ‘Ebeler için güncel yaklaşımlarla Doğuma Bakış’ adlı eğitim çalışması gerçekleştirildi. 5’er günlük periyotlar halinde 48 ebeye eğitim verildi. Üç turda tamamlanan eğitimleri başarı ile tamamlayan ebelere Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Akif Karaaslan, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt tarafından ‘Katılım Belgesi’ verildi.  Doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı, güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, normal doğumun yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen eğit çalışmasında, nazari bilgilerin yanında uygulama eğitimleri de verildi. Eğitim programının verimli bir şekilde gerçekleştirildiği, katılımcılara maksimum katkı sağlama noktasında ekip anlayışı içerisinde her türlü desteğin sağlandığı bildirildi. Eğitimlerin sağlıklı doğumlar, sağlıklı yeni doğanlar, mutlu anneler olarak geri dönüşü olacağı kaydedildi. Hiçbir ilaç ve müdahaleye maruz kalmayan bir annenin, bebeğini tüm doğal hormonların etkisi altında doğurduğunda bebeği ile güçlü bir bağ kurabildiğinin altı çizildi. Bu noktada anne adayı kadınların cesaretlendirilmesi, kurumlarda normal doğumun teşvik eden sistemik bir dönüşümün başlatıldığına da vurgu yapıldı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:36
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EBELER BELGELENDi
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