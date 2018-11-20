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e-Nabız uygulaması ilgi görüyor

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye genelinde kullanıcı sayısı 9 milyonu aşan Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması sayesinde, hastanelerinde tahlil ve tetkik sonuçlarında kağıt basımını yok denecek kadar azalttıklarını bildirdi.

e-Nabız uygulaması ilgi görüyor

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Türkiye genelinde kullanıcı sayısı 9 milyonu aşan Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması sayesinde, hastanelerinde tahlil ve tetkik sonuçlarında kağıt basımını yok denecek kadar azalttıklarını bildirdi.

20 Kasım 2018 Salı 06:38
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e-Nabız uygulaması ilgi görüyor

Surel, sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip Hımss Emram 6 sertifikasyonu alan ilk hastane olduklarını, Hımss Emram Stage 7 Sertifikasyonu için de hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi. Surel, halkın e- Nabız uygulamasına alışmasının işlerini kolaylaştırdığının da altını çizdi. Başhekim Surel, hastanelerinde tahlil ve çeşitli tetkikler yaptıran tüm hastalarını e- Nabız konusunda bilgilendirmeleriyle kağıt basımını yok denecek kadar azalttıklarını anlattı. Surel, “Sağlık Bakanlığının, tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden, radyoloji görüntülerine, hastane ziyaretlerinden, randevu geçmişlerine kadar tüm sağlık kayıtlarına erişebilecekleri, e- Nabız Kişisel Sağlık Sistemi kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Yaşlı vatandaşlarımız dahi bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliyor. Yozgat ve çevresinden hatta Türkiye’nin her yerinden hasta kabul eder duruma gelen hastanemiz dijital bir hastane. Çok yaşlı, akıllı cep telefonu kullanamayan sınırlı sayıdaki hastalarımız dışında tahlil ve tetkik sonuçlarında kağıt basımımız olmuyor. https://enabiz.gov.tr üzerinden yapılan girişler konusunda elemanlarımız dileyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
E-Nabız Uygulaması Ilgi Görüyor
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