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Duyarlılık artırılacak

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 1-7 Aralık tarihlerinde kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenleyeceği faaliyetlerle duyarlılığı ve bilinci artıracak.

Duyarlılık artırılacak

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 1-7 Aralık tarihlerinde kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenleyeceği faaliyetlerle duyarlılığı ve bilinci artıracak.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Duyarlılık artırılacak

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’nde konuyla ilgili Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin başkanlığında istişare ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, Şoförler Odası, basın ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda hafta boyunca yapılacak çalışmalar ve faaliyetler belirlenirken özellikle öğrencilere konuyla ilgili verilecek eğitimlerin önemine değinildi. Trafikte ambulansa yol verme ve 112 hizmetlerinin aksamaması adına tespiti yapılan sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında da toplantıya katılan ilgili kurum temsilcileriyle görev dağılımı gerçekleştirildi.Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin, hafta boyunca duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Yozgatlı hemşerilerimiz 112 hizmetlerinin aksamaması adına duyarlı davranıyorlar. Bu duyarlılığı artırarak minimize etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Duyarlılık Artırılacak
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