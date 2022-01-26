Düşmeleri hafife almayın

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının eksi 17 derece olarak kaydedildiği Yozgat’ta kar altında buz tutan bazı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar düşmekten kurtulamadı. Kentin güneşi az gören ara sokaklardaki bazı yolların belirli kısımları buz tutarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Kentte belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele ve tuzlama çalışmaları da tam anlamıyla yeterli olmayınca, vatandaşlar, yolda yürümek için değişik yöntemler bulmaya çalıştı. Kimi, ayaklarını açarak adeta penguen gibi yürürken, kimisi kayarak, bazıları da bir yerden destek alarak yürümeye çalıştı.

“PENGUEN YÜRÜYÜŞÜNE

DİKKAT ÇEKİLDİ”

Kış ayının bu sene sert geçtiği Yozgat’ta, kar yağışıyla beraber kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Karın tadını çıkarmak veya zorunluktan dolayı sokağa çıkan vatandaşların ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çeken uzmanlar kalıcı hasarlara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşüyle geçilebileceğini belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanmaya dikkat çekerek, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere herkesin düşme riskinin arttığını belirterek, buzlu yolda yürürken dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Şahin, “Kar yağarken ve sonrasında don olayı ile birlikte yolda yürümek zorlaşıyor. Özellikle karın buzlanmasıyla birlikte yerler kaygan hale geliyor. Bu gibi kaygan yüzeylerde yürürken ise oldukça dikkatli olmak gerekiyor, aksi takdirde denge kaybediliyor ve düşmenin etkisiyle kafa, kalça ve bileklerde kalıcı sakatlıklar meydana gelebiliyor. Bu nedenle karlı havalarda dışarı çıkmadan önce önlem almak gerekiyor. Karlı havalarda öncelikle ayakkabı seçimi çok önemli. Kullanılan ayakkabıların düz ve kaymayı önleyici dişler bulunan lastik ya da kauçuk tabanlı olması gerek. Çok kalın, kaba kıyafetler giymek bizim hareketimizi kısıtlayabileceği için bu şekilde giyinmemeye dikkat etmeliyiz. Vücut dengemizi ağırlığımızı hafif öne vererek ve dizlerimizi hafif kırarak merkezde toplamalı, ellerimizi ceplerimize sokmadan, küçük adımlarla ve ani hareketlerden kaçınarak yürümeye dikkat etmeliyiz. Bu bizim kaydığımızda dengemizi daha kolay sağlamamızı ve eğer düşersek daha az etkilenmemizi sağlayacaktır” dedi.

“DÜŞMEYİ HAFİFE ALMAYIN”

Düşmeyi hafife almamak gerektiğini vurgulayan Dr. Şahin, özellikle ileri yaştaki kişilerin karlı ve buzlu havalarda mümkünse dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu. Dr. Şahin, “İleri yaşlarda denge kurmak zorlaşıyor ve düşmek kolaylaşıyor. Ayrıca düşmeler sonucunda kemik erimesi nedeniyle kırık oluşma ihtimali de daha fazla oluyor. Bu nedenle ileri yaştaki kişilerin gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları olumsuzluk yaşanmaması açısından daha iyi olur. Karlı ve buzlu zeminde yaşanan kazalarda en sık yaralanma, kollar açık şekilde ellerin üzerine düşme veya sırtüstü düşmelerdir. Bu ortopedik travmalar; el bileği kırıkları, dirsek kırıkları, omuz çıkığı, ayak bileği kırıkları, kalça ve omurga kırıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Kayma ve düşme kazalarında en çok korkulan ve ciddi sonuçlara yol açan durum ise kafa travmasıdır. Baş ve boyun darbeleri de omurga yaralanması veya kafa içi kanama sonucu hayati risk yaratabilecek yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle düşme sırasında başına ciddi travma alan ve beyin sarsıntısı geçiren kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekir” diye konuştu.

