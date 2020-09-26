Durum değerlendirildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tele konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, 11 ilin sağlık müdürüyle birlikte katılıp, korona virüs ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin ile birlikte, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Erzurum İl Sağlık Müdürleriyle video konferans gerçekleştirdi. Bakan Koca, yaptığı ayrı ayrı toplantılarda salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendi. Bakan Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin sosyal medyada bir açıklama yaparak, ‘’11 kentimizin Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.