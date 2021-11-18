17 Kasım Dünya Prematüre Günü Etkinliği kapsamında gelen misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hayata erken başlayan minik kahramanların Dünya Prematüre Günü kutlanarak pasta kesimi yapıldı. Ülkemizde de her yıl yaklaşık bir milyon 400 bin bebeğin doğduğu hatırlatıldı, bu bebeklerin 150 binden fazlasının dünyaya prematüre olarak geldiği aktarıldı. . Dünyada ve ülkemizde prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım 'Dünya Prematüre Günü' olarak kutlanıyor.