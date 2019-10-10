Uzm. Dr. Ayça Demir, ‘’Ülkemizin gelişip yükselmesinin, çağdaş medeniyetleri yakalamasının, dünyamızın güzelleşmesinin yegane yolu çocuklara verilen değer ve onlara sunulan eğitimdir’’ diye konuştu. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Demir, çocukların artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmamız gerektiğine dikkat çekti. Demir, ‘’Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Çocuklarımız; din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın hepsi geleceğimizin teminatıdır’’ dedi. Dr. Demir, çocukların, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Uzman Dr. Ayça Demir, Yozgat Şehir Hastanesi’nde bulunan gebe okulunda doğuma hazırlık ve sonrasında anneye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. Çocukların; umudun, mutluluğun temsilcisi, Türkiye’nin geleceği olduğunu dile getiren Demir, ‘’Çocukların, korunmaya ihtiyaçları olduğu gibi sevgi dolu bir dünyada huzurla, sağlıkla yaşama hakkına sahip olduklarını düşünmekteyim. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimleri ve diğer ekip arkadaşlarım adına; çocuklarımızın huzurun, barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamasını diliyor, ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

