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Dr. Demir veda etti

Yozgat Şehir Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Demir, veda etti.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:15
Dr. Demir veda etti

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ayça Demir’in 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda göstermiş olduğu başarı ile Türkiye 6’ıncısı olduğu hatırlatıldı. Dr. Demir’in Çocuk İmunoloji ve Alerji Hastalıklarında yan dal uzmanlık eğitimi almak üzere İzmir SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandığı bildirildi. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Hastanemizde görevli olduğu süre boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmadan ve üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni çalışma hayatında başarılarının devamını dileriz’’ dedi.

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Dr. Demir Veda Etti
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