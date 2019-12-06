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Dönerler yalan oldu

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafına Yozgat Şehir Hastanesi önünde yapılan eylem ile azalan döner sermayelere tepki gösterdiler.

Dönerler yalan oldu

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafına Yozgat Şehir Hastanesi önünde yapılan eylem ile azalan döner sermayelere tepki gösterdiler.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Dönerler yalan oldu

‘Uykular haram oldu, dönerler yalan oldu’ sloganı ile yaptıkları eylemde Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal basın açıklaması yaptı. Turcal, Türkiye’de son 10 yılda döner sermayeler kadar eriyen hiçbir ücretin olmadığını söyledi. Döner sermayelerin dibe vurduğunu ve tabanı gördüğünü dile getiren Tuncal, ‘’Aşırı iş yükü bulunan ve çalışanların fedakârca hizmet yürüttüğü sağlık kurumlarımızda ne yazık ki iş döner sermayeye gelince önümüze kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır. Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmamıştır. Herkes muzdarip ve şikayetçidir. Sağlık yöneticileri de çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdardır. Ama vurdum duymazlık devam etmektedir. Çalışanların 5 yıl önceki döner sermaye ücretlerini mumla aramaları durumun vahametini de açıkça göstermektedir. Türk Sağlık-Sen olarak bu vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e teslim etmiştik. Her iki kurumun yöneticilerine de bu durum defalarca anlattık. Yaklaşık 1 yıl önce Genel Başkanımızın Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede Bakan Bey yönetmelik değişikliği yapacaklarını bunun için çalışmalara başladıklarını açıklamışlardı. Aradan geçen sürede ne yazık ki hala bir somut adım atılmamıştır’’ dedi.
Bugün çalışanın sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerini yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktıklarını vurgulayan Tuncal, ‘’ Döner sermayede bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmesidir. Adalet teslim edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. Sistem karmaşık, sorun büyüktür. Ama kamu iradesi daha büyük ve bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerimize bağlı hastanelerde görev yapan fedakar çalışanlarda sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler.  Türk Sağlık-Sen olarak adaletli bir döner sermaye düzeni kurulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana ve talepleri karşılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir an bile geri durmayacağız. Ekmek kavgamızda ne yılgınlık gösteririz ne de vazgeçeriz’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.12.2019 17:14
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