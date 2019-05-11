Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88533
ALTIN
247.838
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7970
EURO
6.8203

Doktorunuza başvurun

YOZGAT Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Nizam Şahin, Astım hastalığının bulgularının öksürük, nefes darlığı ve hışıltılar olduğunu belirterek, ‘’Bu şikayetlerin uzun sürmesi veya tekrarlaması halinde hastanın astım olabileceği mutlaka düşünülmelidir. Astımda görülen öksürük, inatçı, tekrarlayan, gece ve sabaha karşı daha da belirginleşir ve uykudan uyandırabilir’’ dedi.

Doktorunuza başvurun

YOZGAT Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Nizam Şahin, Astım hastalığının bulgularının öksürük, nefes darlığı ve hışıltılar olduğunu belirterek, ‘’Bu şikayetlerin uzun sürmesi veya tekrarlaması halinde hastanın astım olabileceği mutlaka düşünülmelidir. Astımda görülen öksürük, inatçı, tekrarlayan, gece ve sabaha karşı daha da belirginleşir ve uykudan uyandırabilir’’ dedi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
10 Okunma
Doktorunuza başvurun

Uzman Dr. Şahin, tedavinin hedefinin astım semptomlarının iyi kontrolü ve bireyin normal günlük aktivitelerin yapılabilmesi olduğunu, astım kronik bir hastalık olduğu için bu sorunların aşılması ancak iyi bir hekim ve hasta işbirliği ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Şahin, ‘’Hastanın/ailenin eğitimi ve hekim ile iyi işbirliğinin kurulması astım kontrolünün sağlanmasının en önemli basamağıdır. Bu işbirliğinin sağlanması ve hastanın eğitimi için tüm imkanlar kullanılmalıdır. Bu sayede astım daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir. Astımı tetikleyen birçok faktör vardır. Barındığımız, yaşadığımız ve uğraş verdiğimiz her şey astımı tetikleyici faktör olabilir. Astımı tetikleyen başlıca nedenler arasında allerjenler, sigara, ev içi ve dışı hava kirliliği, irritanlar -İş yerindeki kimyasallar, egzersiz, enfeksiyonlar, kronik üst solunum yolu hastalıkları, besinler, katkı maddeleri, gastroözofagial reflü, psikolojik faktörler sayılabilir’’ diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Diyabetik Ayak sempozyumu
Diyabetik Ayak sempozyumu
Ebeler Haftası kutlandı
Ebeler Haftası kutlandı
HASTAYA KALiTELi BAKIM
HASTAYA KALiTELi BAKIM
Hasta çocuklar unutulmadı
Hasta çocuklar unutulmadı
Hastanede Anlamlı Kutlama
Hastanede Anlamlı Kutlama
Pastalı kutlama
Pastalı kutlama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim