Doktorunuza başvurun

Uzman Dr. Şahin, tedavinin hedefinin astım semptomlarının iyi kontrolü ve bireyin normal günlük aktivitelerin yapılabilmesi olduğunu, astım kronik bir hastalık olduğu için bu sorunların aşılması ancak iyi bir hekim ve hasta işbirliği ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Şahin, ‘’Hastanın/ailenin eğitimi ve hekim ile iyi işbirliğinin kurulması astım kontrolünün sağlanmasının en önemli basamağıdır. Bu işbirliğinin sağlanması ve hastanın eğitimi için tüm imkanlar kullanılmalıdır. Bu sayede astım daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir. Astımı tetikleyen birçok faktör vardır. Barındığımız, yaşadığımız ve uğraş verdiğimiz her şey astımı tetikleyici faktör olabilir. Astımı tetikleyen başlıca nedenler arasında allerjenler, sigara, ev içi ve dışı hava kirliliği, irritanlar -İş yerindeki kimyasallar, egzersiz, enfeksiyonlar, kronik üst solunum yolu hastalıkları, besinler, katkı maddeleri, gastroözofagial reflü, psikolojik faktörler sayılabilir’’ diye konuştu.

