Doktorlar konferansa katıldı

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen ‘HIMSS Europe 18’ adlı konferansa katılan doktorlar, çeşitli sağlık ve bilimsel çalışmalar konusunda bilgi edinip, uluslararası sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapma imkanı da buldular. Yozgat Şehir Hastanesi konferansta 8 uygulaması ile ‘En İyi Uygulama’ ve ‘En Yenilikçi Uygulama’ dallarında verilecek ödüller için aday gösterildi.