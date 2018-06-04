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Doktora veda yemeği

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ümit Işık, Isparta’ya tayini çıktı.

Doktora veda yemeği

YOZGAT Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ümit Işık, Isparta’ya tayini çıktı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Doktora veda yemeği

Yozgat Şehir Hastanesi’nin sevilen doktorlarından, otizm ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Ümit Işık için, Yozgat İnıvasyon ekibi tarafından iftarda veda yemeği verildi. Işık’ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandığı kaydedildi. Yozgat İnıvasyon ekibi tarafından verilen veda yemeğine Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Nurullah Nurdoğan ve Yozgat İnovasyon ekibi katıldı.

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