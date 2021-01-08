Doktor görevine döndü

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ufuk Tan Bayram’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Dr. Bayram’ın hasta kabulüne başladığını bildiren Başhekim Kozan, sağlık çalışanlarının süreçte vefakârca çalıştıklarının altını çizdi. Başhekim Kozan’ın tedavi sürecini yakından takip ettiğini, tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Dr. Ufuk Tan Bayram, ‘’Her türlü imkanı seferber eden hastanemiz Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekibine hasta sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemseyerek büyük bir özveri ile çalışmakta olan tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim" dedi. Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Bayram, hastalığı süresince kendisine destek olan Başhekim Kozan’a teşekkür etti.