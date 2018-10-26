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Doktor atandı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan doktor atamasında Yozgat’a 29 uzman ve tabip doktor tayin edildi.

Doktor atandı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yapılan doktor atamasında Yozgat’a 29 uzman ve tabip doktor tayin edildi.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 83’ncü dönem doktor ataması yapıldı. Yozgat’ın ihtiyaç duyduğu doktor açığı yapılan atamayla bir nebze giderilmiş oldu. Bakanlık tarafından il, ilçe ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu 29 doktorun Yozgat’a tayin edildiğini bildiren Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Yozgat’ımızın önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Atanan doktorların adli tıp uzmanı, aile hekimi, beyin sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kalp hastalıkları, kardiyoloji, ortopedi ve tıbbi patoloji branşlarında olduğu ifade edildi.
 

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