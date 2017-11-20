-Doktor açığı kapatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 77’inci dönem devlet hizmeti yükümlüğü kurası kapsamında Yozgat’a 22 uzman doktor, 85 pratisyen hekim atamasının yapıldığını söyledi. Şahin, toplamda 107 hekimin atamasının yapıldığını hatırlatarak, Yozgat Şehir Hastanesi’ne Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrah, Kalp Damar Cerrahisi, 2 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Onkoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji Uzmanı atandığını kaydetti. Şahin, Akdağmadeni Devlet Hastanesine, 8 Pratisyen Hekim ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Boğazlıyan Devlet Hastanesine 10 Pratisyen Hekim ile Genel Cerrah Uzmanı, Çayıralan Devlet Hastanesine 5 Pratisyen Hekim, Çekerek Devlet Hastanesine 4 Pratisyen Hekim, Saraykent Devlet Hastanesine 3 Pratisyen Hekim ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Sarıkaya Devlet Hastanesine 5 Pratisyen Hekim ile Göz Hastalıkları Uzmanı, Sorgun Devlet Hastanesine 15 Pratisyen Hekim ile Çocuk Hastalıkları, Genel Cerrah, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyoloji Uzmanı, Şefaatli Devlet Hastanesine 5 Pratisyen Hekim, Yerköy Devlet Hastanesine 8 Pratisyen Hekim ile Çocuk Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı atamasının yapıldığını anlattı.