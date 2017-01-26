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Doğuma güncel bakış

26 Ocak 2017 Perşembe 06:45
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Yozgatlı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı görev yapan ebelere, on gün boyunca “Doğuma Güncel Yaklaşımlarla Bakış Eğitimi” verildi.

Doğuma güncel bakış
Beş gün pratik , beş gün doğumhanede uygulamalı, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi için yapılan eğitim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç.Dr. Özlem Duran Aksoy, Yrd. Doç.Dr. Z.Burcu Yurtsal, Yrd. Doç.Dr.  Gülbahtiyar Demirel, Yrd. Doç.Dr.Mine Bekar, Yrd. Doç.Dr. Gülseren Dağlar, Yrd. Doç.Dr. Büşra Cesur, Arş. Gör. Sultan Uçuk ve Arş. Gör. Nurdan Kaya tarafından Genel Sekreterlik Eğitim Salonunda verildi. 
Eğitimde; ebelik mesleğinin önemi, ebelik mesleğinin felsefesi, etik yaklaşımlar, normal doğumun anne ve bebeğin sağlığına katkıları, doğum eylemi, doğum eyleminde ebenin rolü, ebelik uygulamaları, doğum sırasında nefes ve beden egzersileri, doğum pozisyonları, doğum sonrası bakım anlatıldı, doğumhane uygulamalı da yapılan eğitim sonrası değerlendirme yapıldı. Eğitim sonunda ebelere katılım belgesi verildi. 
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; “ Yozgat ve Sorgun Devlet Hastanelerimizde görev yapan ebe arkadaşlarımıza, faydanabilecekleri ve farkındalık oluşturulması için vermiş olduğumuz eğitimleri tamamlamış bulunmaktayız. Doğum hizmeti sunulan hastanelerimizde ebelik hizmetlerinin güçlendirlmesi, normal doğumun desteklenmesi, sunulan hizmet kalitesinin artırılması için eğitimlerimiz düzenli olarak devam edecektir. Eğitim sürecinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuza, Cumhuriyet Üniveristesinden gelen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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